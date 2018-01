Collaudata la fogna di Cascina Tangitt

Qualche decennio dopo la lottizzazione della zona, anche la località di Cascina Tangitt ora è dotata di una fogna regolare. Il 15 gennaio, infatti, è stato collaudato il tratto di rete fognaria comunale.

Il progetto della fognatura ha previsto l’estensione della rete esistente dal Comune di Samarate, fino al Comune di Busto Arsizio: un’opera, iniziata nel 2010, i cui lavori sono stati ultimati già nel 2013, ma che attendeva ancora il collaudo definitivo.

«Trattandosi di una zona di confine con il Comune di Busto Arsizio, sul quale infatti sono collegati gli scarichi, le tempistiche di messa in atto del servizio si sono dilatate nel tempo per via delle procedure burocratiche che abbiamo definito noi, come amministrazione samaratese, insieme ai colleghi di Busto Arsizio» spiega Alessandra Cariglino, assessore ai lavori pubblici del Comune di Samarate.

«Siamo consapevoli dei disagi che i residenti hanno subito per la lunga attesa. In questi due anni di servizio nei lavori pubblici il collaudo definitivo della rete fognaria in questione è stato una mia priorità, così come per gli abitanti della zona che finalmente ne possono usufruire»

Dal 15 gennaio infatti tutti i residenti della zona possono finalmente scaricare nell’impianto fognario realizzato.