Il College di mezzofondo dell’Insubria impegnato in Grecia e in Spagna

I ragazzi del College di Mezzofondo dell’Università degli Studi dell’Insubria sono ritornati il 9 gennaio dalla Grecia, dove sono stati invitati del professor Ioannis Dagkoglou per una sessione di allenamento a Patrasso e una visita “simbolica” a Olimpia e tra pochi giorni partiranno alla volta di Elgoibar in Spagna per una gara internazionale.

Chiara Spagnoli, 21 anni, Atl Brescia, iscritta al terzo anno del Corso di laurea in Scienze Motorie; Ademe Cuneo, Atletica Cento Torri di Pavia, classe 1988, di Vigevano (Pavia), iscritto al primo anno di Scienze motorie, e Giorgia Valetti, di Villar Perosa, Torino (secondo anno di Biotecnologie), Pro Sesto Atletica, si trovano in Grecia insieme al tecnico del college, Silvano Danzi, e alla neo laureata in Scienze Motorie, Silvia Oggioni.

La visita ha suscitato interesse nella stampa locale, tanto da essere ripresa da alcune testate sportive greche. LEGGI QUI E QUI

Completano la “squadra” del College di Mezzofondo: Ademe Cuneo, Atletica Cento Torri di Pavia, classe 1988, di Vigevano (Pavia), iscritto al primo anno di Scienze motorie; Viola Taietti, di Fontanella, Bergamo (primo anno Medicina e Chirurgia); Federico Maione, di Cantù, Como, (secondo anno Scienze motorie); Alice Cocco, di Alà dei Sardi, Olbia-Tempio (terzo anno Scienze motorie). Risiedono tutti a Varese, al Collegio Cattaneo.