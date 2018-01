Cominciano lunedi 22 i lavori per l’autosilo di via Sempione

Il 22 gennaio 2018 inizieranno i lavori per la realizzazione del parcheggio multipiano di via Sempione. Il cantiere aprirà ufficialmente lunedì con l’arrivo della ditta che realizzerà il nuovo parcheggio.

Per questo motivo a partire dalle 7.00 del 21 gennaio non sarà più possibile accedere al vecchio parcheggio e lasciare la propria auto in sosta. La sbarra in entrata verrà chiusa a partire da domenica mattina, per consentire di avere lunedì il piazzale libero dalle automobili e poter iniziare i lavori.

Sono oltre 300 i posti auto che al termine dei lavori saranno disponibili all’interno della struttura che sorgerà al posto del vecchio piazzale di via Sempione.

I dettagli dei lavori e le tempistiche del cantiere verranno presentati ufficialmente lunedì 22 gennaio all’inaugurazione del cantiere a cui parteciperà il sindaco Galimberti, gli assessori della Giunta e la ditta che realizzerà il multipiano.