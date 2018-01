I commenti e le reazioni dopo il deragliamento del treno tra Segrate e Pioltello

Roberto Maroni, Governatore della Lombardia – «Esprimo il cordoglio e la vicinanza della Regione alle famiglie delle vittime e dei feriti del terribile incidente ferroviario avvenuto questa mattina. Sono in contatto costante con i vertici delle Ferrovie dello Stato, di Ferrovie Nord, Trenord e Areu che stanno accertando le cause dell’incidente».

Raffaele Cattaneo, presidente del consiglio regionale della Lombardia – «Non si conoscono ancora le cause dell’incidente, ma dalla dinamica sembra essersi trattato di un cedimento strutturale della rete o del convoglio in uno dei punti più trafficati della rete ferroviaria lombarda, da cui passano circa 500 treni al giorno. Il primo pensiero va alle vittime e alle loro famiglie – aggiunge Cattaneo -, esprimo tutta la mia vicinanza, a nome del Consiglio regionale, ai feriti con l’augurio di pronta guarigione. Certamente, questo incidente conferma ancora di più la necessita’ di aumentare gli investimenti per il trasporto ferroviario, sia sulla rete che sul materiale rotabile».

Andrea Gibelli, presidente FNM esprime il proprio “profondo cordoglio” per le vittime e vicinanza alle persone ferite.

Dario Violi, candidato presidente del M5S Lombardia – «Sono senza parole. Non si può morire da pendolare. Il mio cordoglio va alle famiglie delle vittime dell’incidente ferroviario avvenuto stamattina alle porte di Milano. Indipendentemente dalle cause e responsabilità, che devono essere accertate al più presto, è inevitabile una riflessione urgente sullo stato di linee ferroviarie regionali da Terzo Mondo alla luce di decenni di tagli, mancati investimenti in manutenzione e ammodernamento delle linee»

Luca Paris, consigliere provinciale del Pd e candidato consigliere alle elezioni regionali

Legambiente Lombardia

CGIL Lombardia