Como “blinda” la zona dello stadio per il derby

In attesa del definitivo via libera – lo prenderà il Questore – a Como è iniziata l’organizzazione per il derby di calcio in programma domenica 14 gennaio a partire dalle 14,30 e valido come seconda giornata di ritorno del Girone A di Serie D.

Dopo il via libera dell’Osservatorio alla trasferta dei tifosi del Varese, nella città lariana sono arrivate le prime disposizioni per ridurre al minimo il rischio di contatti tra le due fazioni di supporters.

Il Comune predisporrà il provvedimento più restrittivo tra quelli a propria disposizione per quanto riguarda le chiusure stradali: tutta l’area intorno allo stadio “Sinigaglia” sarà interdetta alla sosta così come la zona del lungolago che si trova nei pressi dell’impianto. Il divieto di sosta comincerà alle 8 del mattino con eventuale rimozione forzata mentre anche ai pedoni sarà proibito attraversare certe zone, che saranno chiuse con apposite cancellate.

Il Como ha riservato 300 biglietti per il settore ospiti, ma le modalità di vendita ai supporters del Varese non sono ancora state rese note in via ufficiale.