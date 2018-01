Como-Varese: 300 biglietti in vendita al “Franco Ossola”

Saranno disponibili in prevendita quest’oggi – venerdì 12 gennaio – i 300 biglietti messi a disposizione dei tifosi del Varese per il derby di calcio di domenica 14 a Como.

I tagliandi saranno acquistabili tra le 16 e le 18 in un unico punto vendita, ovvero la biglietteria dello stadio “Franco Ossola” di Masnago. Il botteghino sarà riaperto domani – sabato 13 – nel caso alcuni posti restassero disponibili. Il costo di ogni biglietto è fissato in 10 euro.

Il titolo sarà nominativo: ciò significa che sarà obbligatorio presentarsi alla biglietteria con un documento di identità valido. È però possibile che una persona acquisti più biglietti, a patto di presentare al botteghini i documenti di tutti coloro che utilizzeranno il tagliando di ingresso al “Sinigaglia”.

A Como intanto sono state predisposte una serie di limitazioni al traffico stradale e pedonale e ai parcheggi nella zona dello stadio “Sinigaglia”. Ieri avevamo segnalato alcuni provvedimenti, in gran parte confermati oggi dall’amministrazione del capoluogo lariano.

Dalle ore 9 e non oltre le 19 sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli (compresi quelli di residenti e invalidi) lungo viale Puecher, viale Masia (lato stadio), largo Borgonovo, viale Vittorio Veneto.

Dalle ore 13,30 è sospesa la circolazione veicolare lungo viale Puecher, dove saranno montate recinzioni mobili che inibiscono anche il passaggio pedonale, e lungo via Vittorio Veneto, dall’intersezione con via Rosselli sino al monumento ai caduti. Le uniche eccezioni saranno per veicoli autorizzati, bus calciatori del Varese, veicoli provenienti da via Sinigaglia e in uscita su viale Rosselli.

In presenza di particolari situazioni attinenti l’ordine e la sicurezza pubblica, a giudizio del dirigente della Questura, potrà essere disposta in qualsiasi momento la sospensione della circolazione di tutte le categorie di veicoli lungo viale Sinigaglia e al al termine della partita la momentanea chiusura di via Recchi, eccetto per i veicoli autorizzati in senso opposto di marcia.

