Como-Varese, quasi certo il divieto ai tifosi biancorossi

Domenica 14 gennaio lo stadio “Sinigaglia” di Como ospiterà la partita di ritorno tra la formazione lariana e il Varese, un match molto atteso e valido per il girone A di Serie D.

È quasi certo però che alla gara non potranno assistere i tifosi biancorossi. All’andata lo stadio di Masnago fu infatti teatro di scontri violenti tra alcuni ultras, venuti a contatto nella “zona neutra” degli spalti tra il settore Distinti e la Curva Sud. Incidenti che portarono a un totale di nove Daspo per alcuni dei tifosi coinvolti (otto in un primo momento, il nono colpì un supporter lariano residente in Svizzera).

Le decisioni in merito alla presenza dei tifosi del Varese saranno prese tra domani (mercoledì) e dopodomani, ma non si esclude che l’organo preposto a ciò, il Tavolo provinciale per la sicurezza, scelga di far disputare il derby calcistico a porte chiuse. Quindi con tribune completamente vuote e cancelli aperti solo agli addetti ai lavori (dirigenti, giornalisti, operatori del 118 e addetti al campo).

Nel frattempo anche il Comune di Como attende le disposizioni in merito per l’eventuale chiusura delle strade intorno al “Sinigaglia”, impianto che tra l’altro si trova a pochi passi dal lungolago e non distante dal centro cittadino.