Como – Varese, si va verso il “sì” per il tifosi biancorossi

La conferma definitiva non è ancora arrivata, ma in occasione della gara di domenica 14 gennaio (ore 14.30) tra Como e Varese prevista allo stadio “Sinigaglia”, l’osservatorio potrebbe non negare la trasferta ai tifosi biancorossi.

Dopo gli incidenti occorsi nella gara di andata al “Franco Ossola”, non era affatto scontata la presenza dei sostenitori varesini in riva al Lario, e gli indizi degli ultimi giorni andavano in quella direzione.

Sembra invece che si vada verso un’apertura per i tifosi del Varese, che potranno così godersi il derby dal vivo, sperando ovviamente che non si ripetano i brutti episodi accaduti all’andata.

Sono attese per domani – giovedì 11 gennaio – le ultime disposizioni di Questura e Prefettura.