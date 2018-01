Como – Varese, è tempo di derby

Tanto è cambiato da Varese – Como del 10 settembre. Allora, seconda giornata del girone di andata, il Varese era una squadra che doveva puntare al primo posto del girone, il Como invece una macchina ancora non rodata.

Venti gare dopo, la situazione sembra essersi ribaltata. Il Como punta deciso ai primi posti della classifica, il Varese invece deve ricostruire una squadra dopo i tanti addii di dicembre e l’arrivo di un nuovo presidente.

L’appuntamento con il derby è per domenica 14 gennaio (ore 14.30) in riva al Lario.

Il Varese di mister Paolo Tresoldi si presenta a questa gara dopo il pareggio interno contro il Borgaro. Capitan Michele Ferri si è ripreso dall’influenza e sarà regolarmente in campo, ma non ci sarà Simone Fratus, anche lui alle prese con i mali di stagione; pronto al suo posto Vittorio Ghidoni. Per il resto, possibile che la squadra non vari molto dall’ultima uscita al “Franco Ossola”. Matteo Simonetto si è ripreso ma difficilmente partirà titolare, il portiere Mirko Bizzi è stato a sua volta colpito dalla febbre, ma per domenica dovrebbe essere regolarmente in campo.

L’ingaggio dei due attaccanti Thomas Pedrabissi e Manuel De Carolis darà a mister Tresoldi qualche opzione in più per il fronte d’attacco, chissà che uno dei due non possa partire titolare già a Como.

Come detto, differente la situazione in casa Como. Nonostante la sconfitta di Sesto San Giovanni (3-1) alla prima del 2018, il Como è la terza forza del campionato dietro a Gozzano e Caronnese e vuole colmare il gap. Anche sul mercato i lariani sono stati molto attivi, tesserando negli ultimi giorni il centrocampista Davide Buono, svincolato dalla Virtus Francavilla, e l’attaccante under dal Livorno Davide Camarlinghi. Mancherà per squalifica Daniele Molino, match winner dalla gara di andata.

La diretta di VareseNews è già attiva