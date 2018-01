Il Comune apre il bando per assumere nuovi vigili urbani

Il Comune di Tradate ha pubblicato il bando per assumere nuovi agenti di polizia locale. Ad annunciarlo anche il sindaco Dario Galli: «È stato pubblicato il bando per l’assunzione dei nuovi vigili urbani a Tradate, fondamentale l’arrivo dei nuovi agenti sul territorio comunale per garantire la sicurezza per i cittadini».

Tutte le informazioni riguardanti il bando sono disponibili sul sito del comune. Il termine ultimo di presentazione della domanda è il 22 gennaio 2018. «I compiti concernenti i posti messo a concorso sono riconducibili alle seguenti attività – si legge nell’introduzione del bando -: Attività di Polizia Locale e Amministrativa, di Polizia Stradale, di Polizia Giudiziaria e ausiliarie di Pubblica Sicurezza, nonché tutte quelle competenze demandate da leggi e regolamenti; collaborazione con le altre forze di Polizia, predisposizione, elaborazione, stesura di atti relativi alle attività del settore; guida dei veicoli in dotazione».

Nel bando viene specificato anche l’obiettivo di tali assunzioni: «In particolare per esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale viene indetto il presente concorso al fine di attivare delle pattuglie serali e notturne per combattere gli episodi di furto, vandalismo e criminalità che sempre più frequentemente si verificano sul territorio comunale e per garantire più sicurezza pubblica per la cittadinanza».