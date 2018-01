Comunicato preventivo 1/18/Cons

Il periodo di campagna elettorale è iniziato il 29 dicembre 2017, con la pubblicazione sulla G.U. del Decreto del Presidente della Repubblica n. 209 con cui sono stati convocati i comizi elettorali. Per gli obblighi di “par condicio”, non ci sono variazioni rispetto le precedenti elezioni.

Per effetto della delibera 1/18 dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che disciplina la comunicazione politica.

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI COMUNICAZIONE POLITICA E DI PARITÀ DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE RELATIVE ALLE CAMPAGNE PER LE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA FISSATE PER IL 4 MARZO 2018

La comunicazione politica, per la stampa, è una facoltà, e non un obbligo. Per esercitare tale facoltà è necessario assicurare a tutti i richiedenti parità di accesso e di condizioni.

LA TESTATA VARESENEWS sotto la propria responsabilità dichiara la disponibilità a pubblicare sulla nostra testata e nello speciale elettorale specifico messaggi politici elettorali nei tempi e nei limiti previsti dal sopraindicato provvedimento dell’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni alle seguenti condizioni:

– Banner di vari formati in home page del giornale 1.200 euro settimana

– Banner nello speciale elettorale 600 euro settimana

I messaggi politici elettorali ammessi sono:

a) annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze e discorsi;

b) presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati o di singoli candidati;

c) pubblicazioni di confronto tra più candidati.

3. i messaggi politici elettorali debbono essere riconoscibili, anche mediante specifica impaginazione in spazi chiaramente evidenziati secondo modalità uniformi, debbono recare l’indicazione del soggetto politico committente e la dicitura “messaggio elettorale”.

Si applica l’aliquota IVA del 4 per cento a tutti i messaggi politici elettorali pubblicati nei 90 giorni antecedenti la data delle elezioni

DOCUMENTO ANALITICO è consultabile a richiesta nella redazione del giornale.