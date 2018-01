Convegno al Falcone su turismo e tutela del paesaggio

«Modificare il modo in cui lavora un settore economico come il turismo per migliorare la qualità del paesaggio». È la parola d’ordine – o se preferite la scommessa – su cui si rifletterà nel convegno promosso da Istituto Falcone e tre Università su “tutela del paesaggio e fruibilità turistica del territorio”.

L’appuntamento è per l’intera mattina del sabato 20 gennaio 2018, dalle 9:00 alle 13:30, all’Istituto Falcone di via Matteotti.

PROGRAMMA

09:00/9:30 Accredito e welcome coffee

9:30/10:00

Apertura dei lavori

Intervengono:

– Marina Bianchi, Preside I.S. G. Falcone

– Andrea Cassani, Sindaco del Comune di Gallarate

– Claudio Andrea La Rosa, Fare Ambiente

– Alberto Torregiani

– Gustavo Cioppa, Regione Lombardia, Sottosegretario alla Presidenza

10:00/10:45 – I SESSIONE

Paesaggio, componente essenziale del

contesto di vita delle popolazioni

Intervengono:

– Vittorio Ingegnoli, Università degli Studi di Milano

– Giovanni Cordini, Università degli Studi di Pavia

– Vincenzo Pepe, Presidente Fare Ambiente, Università degli Studi della Campania

“Luigi Vanvitelli”

– Mario Nova, Regione Lombardia, Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo

sostenibile

Coordina: Luigi Bonizzi, Università degli Studi di Milano

10:45/11:30 – II SESSIONE

Strategie per la promozione del turismo

sostenibile

Intervengono:

– Mauro Fasano, Università degli Studi dell’Insubria

– Mario Colombo, Università degli Studi di Milano

– Davide Gaeta, Università degli Studi di Verona

– Valter Marin, Sindaco del Comune di Sestriere

Coordina: Francesco Campana, Università degli Studi di Milano

11:30/11:40 Pausa caffè

11:40/12:00 Presentazione del libro “Che Storia stai Mangiando?”

Interviene:

– Maria Lorena Arpesella: Autrice del libro

12:00/12:45 – III SESSIONE

Educazione alla sostenibilità

Esperienze in corso:

– Alternanza scuola lavoro – ambito turistico: protocollo “Tourist angels”

– Istituti alberghieri e turismo sostenibile

– Alternanza scuola lavoro – accoglienza in occasione di eventi internazionali a

carattere sportivo

Coordina: Claudio Merletti, USR AT Varese

12:45/13:30 – IV SESSIONE

Tavola rotonda

Politiche per lo sviluppo del turismo

sostenibile

Intervengono:

– Stefano Maullu, Parlamento Europeo

– Giancarlo Giorgetti, Camera dei Deputati

– Massimo Garavaglia. Regione Lombardia, Assessore all’Economia, Crescita e

Semplificazione

– Nicola Gunnar Vincenzi, Presidente della Provincia di Varese

– Alessandro Petrone, Assessore Urbanistica e Ambiente, Comune di Gallarate

Coordina: Giovanni Jacobazzi, Giornalista

Evento promosso da: FareAmbiente – Università degli Studi di Milano – Ufficio Scolastico Provinciale Varese – Università degli Studi dell’Insubria – Università degli Studi di Pavia. Patrocini della Commissione Europea, Regione, Provincia e Comune.