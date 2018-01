Corsa playoff: i Bandits nella tana delle Rane

La seconda fase di campionato di Italian Hockey League non concede tregua. Ogni partita è importante, quasi cruciale, soprattutto adesso che la capolista Ora è stata raggiunta dall’Alleghe e riavvicinata da Varese e Como (le squadre si portavano in dote alcuni punti dalla prima parte del torneo) e di fatto ha rimesso in palio uno dei due posti utili per andare ai playoff.

Proprio le Rane altoatesine sono i prossimi avversari dei Bandits che, invece, nell’ultimo periodo hanno trovato alcuni successi e sono in piena lotta per un posto al sole. Peccato solo per la battuta di arresto esterna con l’Alleghe, arrivata però con il roster ridotto all’osso da malattie di stagione e infortuni.

Domenica 28 quindi i Bandits proveranno a sorprendere l’Ora/Auer sulla pista in provincia di Bolzano (si gioca a partire dalle 18) anche se il pronostico della vigilia è favorevole ai Frogs, che ha in Calovi e Zelger i due giocatori più pericolosi per la difesa giallonera.

Strappare punti in questa partita però può davvero essere fondamentale, anche perché il turno prevede un impegno facile per il Como (in casa con il Feltre) e una trasferta insidiosa per l’Alleghe (a Chiavenna).

Settimana scorsa il campionato ha osservato un breve riposo per lasciare spazio alla Coppa Italia, ma nei quarti di finale la squadra di John Cacciatore è stata nettamente sconfitta (9-2) dalla corazzata Milano. Ora dunque testa solo al Relegation Round di IHL: la partita sarà diretta dai signori Giacomozzi e Soraperra e verrà trasmessa in diretta da Radio Village Network.