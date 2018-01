Corsi di seduzione per uomini: come sceglierli?

Ad ognuno di noi, almeno una volta nella vita sarà capitato di sentirsi impacciato o a disagio nel sedurre una persona del sesso opposto. Nella maggior parte dei casi, i primi contatti con l’altro sesso avvengo durante l’adolescenza; età critica sia dal punto di vista dell’autostima che dal punto di vista fisico (il corpo è in pieno sviluppo). Durante questo periodo c’è chi acquisisce, con l’esperienza, un metodo seduttivo funzionale e chi invece riscontra qualche problema in più. Per questo motivo, negli ultimi anni sono stati creati numerosi corsi di seduzione, soprattutto per uomini. Infatti, fino a qualche anno fa se non fossi riuscito ad acquisire quel metodo seduttivo di cui parlavamo prima, non avresti trovato molte altre opzioni, se non il consiglio di un amico più esperto di te (o che perlomeno crede di esserlo).

Esistono in commercio una miriade di corsi di seduzione per uomini, il cui scopo è quello di insegnarti le abilità e i segreti per avere successo con le donne; possono essere corsi sotto forma di manuali, corsi online o corsi direttamente dal vivo. Scopriamo insieme come scegliere quelli più adatti alle vostre esigenze e soprattutto come evitare truffe.

Nella scelta di un corso di seduzione per uomini, bisogna fare attenzione a diversi fattori, importantissimi prima della scelta,ovvero:

-Controllare quello che il corso e il trainer in questione offre d’insegnarti. Diffidate infatti, dai corsi che promettono d’insegnarti tutto ciò che c’è da sapere sul “ars amatoria”in sono 24 ore; nella maggior parte dei casi si tratta di truffe.

-Controllare se il trainer ha qualifiche di quale tipo per poter insegnare(tipo esperienza sul campo o un qualche diploma/laurea in scienze umane).

-Controllare la veridicità delle recensioni lasciate sul sito web del corso o sul loro profilo facebook. È necessario accertarsi che le recensioni degli ex allievi del corso siano veritiere e non scritte dallo stesso istruttore o detentore. Il modo più adatto per poter controllare quest’aspetto è quello di verificare l’identità dell’autore della recensione sulle piattaforme “social”o simili.

-Controllare se il corso possiede una politica del rimborso. Per capirci, quella politica che dovrebbe avere come dictat il “soddisfatti o rimborsati”.Generalmente, infatti,migliore sarà lapolitica del rimborso, migliore sarà il prodotto che viene offerto. Qualora sia previsto un rimborso totale nel caso in cui, non si è rimasti soddisfatti, potrebbe essere indice che il corso in questione sia potenzialmente valido. Se al contrario, dovessero offrire un rimborso irrisorio (40%-50%)potrebbe essere un segnale negativo. La sola ragione per cui, i corsi dei seduzione per uomini posseggono generalmente una politica del rimborso è perché chi si approccia al corso ha paura di rimanere insoddisfatto o deluso.

Queste sono le principali linee guida da seguire nella scelta di un corso di seduzione per uomini. In aggiunta, però è importante sottolineare che qualsiasi tipologia di corso di seduzione, non potrà mai funzionare ed esserci d’aiuto, se non ci mettiamo completamente in gioco affidandoci al trainer o all’insegnate in questione. L’obbiettivo dei corsi di seduzione per uomini infatti, sono quelli di apportare un cambiamento in noi stessi, in maniera funzionale e permanente.