Che cosa ci dice il nostro corpo di noi? È questo il tema dell’incontro intitolato “E questa è la mia vita”, in programma il 13 gennaio alle 16 al Panorama Golf, in via Belmonte 169 a Varese.

L’incontro è organizzato da Scuola di Counseling-Cstg, sede di Varese. L’incontro, della durata di 2 ore, sarà completamente esperienziale e tratterà la corrispondenza tra ciò che percepiamo di noi in un momento di ascolto attento ed il nostro modo di stare nel mondo.

La Terapia della Gestalt, approccio psico-corporeo alla conoscenza e cura di sé, offre strumenti nuovi e potenti per ampliare la consapevolezza nell’esperienza del quotidiano vivere.

Condurrà Donatella De Marinis, psicologa e psicoterapeuta, co-direttore del Centro Studi di Terapia della Gestalt, didatta ordinario e supervisore della Federazione Italiana delle Scuole di Gestalt.

Con la partecipazione di Anna Elisabetta Poletto, psicologa, psicoterapeuta e ipnoterapeuta. Didatta associato scuola di Psicoterapia e Counseling Centro Studi Terapia della Gestalt, Milano. Docente e coordinatrice scuola di Counseling Centro Studi Terapia della Gestalt, sede di Varese; e Arianna Refe, psicologa, psicoterapeuta, formazione in Psicologia degli Enneatipi di Naranjo, EMDR, psicoterapia sistemico-relazionale Cecchin–Boscolo e con Jodorowsky. Docente scuola di Psicoterapia e Counseling Centro Studi Terapia della Gestalt, Milano. Docente, referente didattico e coordinatrice scuola di Counseling Centro Studi Terapia della Gestalt, sede di Varese.

L’incontro è aperto e gratuito. Per informazioni e iscrizioni: cstgvarese@gmail.com, 3486937988. Per informazioni sul corso triennale di Counseling ad orientamento gestaltico: 3276722634 Anna Poletto -3385843450 Arianna Refe.