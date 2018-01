Cos’è quella discarica in via Pezza?

Il nostro lettore Aster Faedda di Induno Olona segnala una situazione che sta creando disagio tra gli abitanti del rione Pezza.

Gentilissima redazione di Varesenews,

con le foto allegate pongo alla vostra attenzione, certo che farete il possibile per pubblicarla, la situazione di degrado che da qualche settimana devono sopportare gli abitanti di Via Pezza ad Induno Olona.

I cantieri presenti in zona, a mio modo di vedere, non possono essere una scusante per tollerare quanto si vede. Qui non si parla di buche pericolose e strade da asfaltare, ma di una vera e propria discarica abusiva a cielo aperto.

Noi cittadini, visto che contribuiamo al mantenimento del decoro pubblico con le tasse che annualmente versiamo al Comune, pretendiamo un intervento immediato degli organi competenti per pulire questo scempio nel caso il terreno sia di competenza demaniale, ovvero di obbligare gli eventuali proprietari a ripulire il tutto, sanzionandoli amministrativamente o penalmente a seconda di chi siano i responsabili di tale reato (Art. 192 Decreto Legislativo n.152/2006 e successive modifiche), nel caso sia terreno privato.