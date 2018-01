Il Crema cambia mister in vista della Pro Patria

Settimana concitata in casa Crema. Nei giorni che portano alla gara si sabato 3 febbraio (ore 14.30), che vedrà la Pro Patria impegnata al “Voltini”, i nerobianchi si stanno preparando senza allenatore, dopo la decisione di Maurizio Lucchetti di rassegnare le dimissioni.

Lucchetti aveva preso il posto di Sergio Porrini lo scorso 13 dicembre, ma sotto la sua guida il Crema, nonostante i tanti movimenti di mercato, non è riuscito a trovare continuità di risultati. Dopo 7 punti in otto gare Lucchetti ha così deciso di lasciare la squadra. Fatale la sconfitta 2-0 in casa della Grumellese.

Non è ancora stato scelto il mister che guiderà il Crema contro la Pro Patria; per ora gli allenamenti sono diretti dal responsabile delle giovanili Giacomo Ferri con il supporto di Filippo Giuliani, a sua volta responsabile del vivaio.

In casa Pro Patria invece si lavora al meglio dopo il turno di riposo e mister Ivan Javorcic spera di ritrovare per la trasferta al “Voltini” capitan Mario Santana, che potrebbe essere una risorsa importante a gara in corso.

Intanto da Crema sono arrivate le disposizioni per i tifosi bustocchi che si recheranno al “Voltini”.

Questo il comunicato: