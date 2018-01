Dal Belgio arriva la certezza: Tyler Larson è della Openjobmetis

L’americano Tyler Larson, play-guardia 26enne di 1,91, sarà il nuovo straniero della Openjobmetis Varese. In attesa che il club biancorosso ufficializzi il nome, iniziato a circolare nella tarda serata di domenica 21 dopo il successo di Venezia, ci ha pensato la società di provenienza a dare la conferma della chiusura della trattativa.

Tyler Larson quitte VOO Liège Basket. Pallacanestro Varese et VOO Liège Basket ont trouvé un accord. Tyler Larson rejoint le club italien. Le club le remercie pour ses prestations ainsi que l’apport qu’il nous à donné depuis le début de saison et lui souhaite beaucoup de succès pic.twitter.com/e5c7SAfZra — VOO Liège Basket (@LiegeBasket) 22 gennaio 2018

Sui propri canali social, il Voo Liegi Basket – formazione del massimo campionato belga – ha infatti diramato la comunicazione del passaggio di Larson a Varese. Il club vallone, settimo in Euromillions League, parla apertamente di un accordo tra le due società grazie al quale l’esterno nato a Las Vegas vestirà la maglia biancorossa nel prossimo futuro (dovrebbe trattarsi di un contratto anche per la prossima stagione), e lo ringrazia per il contributo fornito quest’anno ai propri risultati.

Tyler Larson si è messo in luce nel torneo belga, del quale è il secondo marcatore (18,2 punti di media) sia della squadra sia del campionato; per lui ci sono anche 4,6 rimbalzi e 5,8 assist di media – quindi è un realizzatore che non disdegna assolutamente di mandare a canestro i compagni – e una percentuale eccellente nel tiro da 3 punti (48,5%). Chiaramente Larson dovrà ricalibrare le sue cifre al netto di un campionato più impegnativo qual è la Serie A italiana, ma a prima vista il suo ingaggio risulta piuttosto stimolante: pur avendo esperienza europea il giocatore non ha mai calcato parquet di primo piano e Varese può rappresentare per lui una grande occasione.

In attesa, dicevamo, di notizie ufficiali da piazza Montegrappa, è dunque molto probabile che il successore di Antabia Waller possa esordire lunedì 29 al PalA2a contro Milano (che intanto ha battuto Cremona a fil di sirena nel posticipo della 1a di ritorno). Larson dovrà essere tesserato entro venerdì a mezzogiorno, ma a questo punto i tempi tecnici ci sono.