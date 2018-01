Dal Campeggio Sette Laghi un dono ad Amatrice

Alcune delle casette del camping Sette Laghi potrebbero non essere demolite e donate ad Amatrice. Almeno questo è quello che chiedono alcuni ex residenti del campeggio di Azzate che hanno già preso contatto con una Onlus.

Il residence che si trova in riva al lago, al centro di una battaglia giudiziaria durata alcuni anni, dopo la sentenza del Tar, tornerà ad essere un campeggio vero e proprio: le 311 piazzole e le 88 roulotte fuori norma sono in fase di smantellamento

La demolizione delle casette abusive (roulotte che erano state trasformate in case vere e proprie e non più mobili) è cominciata da alcune settimane ma chi ha vissuto nel campeggio ha chiesto che quelle meglio tenute venissero donate alle persone rimaste senza tetto, dopo il terremoto dell’agosto 2016 che ha colpito il centro Italia.

E così sabato 20 gennaio alcuni rappresentanti della Onlus di Amatrice, il Comitato Civico San Tommaso, andranno ad Azzate per organizzare la donazione e il trasporto delle roulotte. Operazione non semplice dato che molte di queste non sono più dotate di ruote.

Il trasferimento ad Amatrice sarebbe a carico della Onlus che sosterrebbe tutti i costi, come spiega il responsabile Giorgio Caserta che ha inviato una lettera per ringraziare gli abitanti del Sette Laghi: «Sabato speriamo di trovare un accordo, ma intanto desideriamo ringraziare voi tutti: siete un esempio di altruismo e fratellanza. Donandoci le vostre case ci permetterete di poter tornare a vivere la nostra terra, e noi sappiamo cosa significa perdere una casa.

Vi siamo grati per aver riacceso in noi una speranza ormai sepolta sotto le macerie di una vita di sacrifici: una casa è parte del nostro cuore, in essa si ritrovano ricordi storie lontane di

giovinezza. Custodiremo le vostre case con lo stesso amore con cui oggi le donate a noi».

