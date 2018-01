Dal prossimo Consiglio comunale sedute in streaming

«Dalla seduta del prossimo Consiglio comunale, in programma per il 26 gennaio, le sedute saranno disponibili in streaming, su questo canale».

Siamo su Youtube, uno dei più diffusi e utilizzati social network al mondo e a parlare è il presidente del Consiglio comunale di Luino, Davide Cataldo, che qui dà l’annuncio.



Le sedute del Consiglio saranno quindi disponibili on line, consultabili successivamente alla loro messa in onda, e naturalmente consultabili in diretta durante le sedute dell’assemblea cittadina (anche se all’inizio, la prima seduta sarà in differita, come ha specificato Cataldo).

L’argomento dello streaming, a lungo dibattuto dalla politica locale, è disciplinato da un apposito regolamento del Comune.

«Siamo convinti che questa iniziativa possa aiutare tanti cittadini di Luino a seguire i lavori della città», ha concluso Cataldo.

All’ordine del giorno la presentazione della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione e dello schema di bilancio di previsione finanziario triennio 2018 – 2020.