Dalla comunità virtuale… alla pizza reale

Facebook sarà anche una comunità virtuale, ma a volte diventa estremamente reale. Come è successo ieri sera, in occasione della prima pizzata del gruppo “Sei della Valceresio… se la ami”, che conta ormai più di 3850 membri .

Oltre 80 persone si sono ritrovate al Crotto Plinius di Induno Olona per conoscersi e incontrarsi dal vivo, in una serata conviviale molto piacevole, che si è conclusa con una bella torta con dedica al gruppo dei gentili titolari del locale.

Fondato il 7 gennaio 2016 e amministrato da Ettore Fabrizio Martinenghi, il gruppo raccoglie adesioni e contributi da tutti i paesi della valle, ed è, per riconoscimento unanime, uno dei più animati e simpatici della zona, anche perché sono banditi insulti e lamentele, “filtrati” con molta attenzione dall’amministratore.

“Il Gruppo è nato perché la nostra valle venga conosciuta in tutto il mondo per le sue bellezze, prime fra tutte quelle riconosciute dall’Unesco, ma anche per la Linea Cadorna, per i paesaggi, i musei, i monumenti, il nostro lago Ceresio, la nuova tratta ferroviaria che ci proietta in Europa, le nostre attività produttive, la nostra gente – spiega Martinenghi – Il nostro motto è, e continuerà ad essere, “Più siamo e più contiamo”.

Il gruppo potrebbe avere un’evoluzione: “Stiamo lavorando per avere a disposizione una sede e quando saremo attivi in quel senso, potremo formare un pool di professionisti ed esperti per una sorta di servizio di auto aiuto, e per dare concretezza a quella solidarietà, di cui tanto si riempiono la bocca alcuni personaggi, ma che rimane sempre sulla carta; solidarietà che andrebbe prima di tutto praticata tra noi”.