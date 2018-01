Dall’Eccellenza alla Terza Categoria, tutto il calcio dilettantistico del weekend

La panoramica sul weekend del calcio dilettantistico di casa nostra.

ECCELLENZA – Diciannovesima giornata in programma con la capolista Verbano che riposa e attende i risultati dagli altri campi, certa di mantenere la prima posizione grazie ai tre punti di vantaggio sulla seconda, il Cavenago Fanfulla. Il Legnano in piena lotta playoff sfida in trasferta il Calvairate; la Sestese di mister Roncari riceve il Sancolombano che precede i varesini di due punti; la Castellanzese 1921 va nella vicina Busto Garolfo ad affrontare il Busto 81; l’Union Villa Cassano proverà a fare punti a Gaggiano contro l’Accademia che insegue proprio i cassanesi, terzultimi in classifica; il fanalino di coda Fbc Saronno 1910 sfida l’Alcione per provare a fare punti.

La classifica – Verbano 36, Cavenago Fanfulla 33, Busto 81 31, Legnano 29, Ardor Lazzate 27, Fenegrò 26, Alcione 25, Sancolombano 24, Calvairate 23, Sestese Calcio 22, Città Di Vigevano 20, Castellanzese 1921 19, Lomellina Calcio 17, Acc. Pavese S. Genesio 16, Union Villa Cassano 14, Accademia Gaggiano 11, Fbc Saronno 1910 8

PROMOZIONE – Diciottesimo turno in programma. La capolista Castanese riceve in casa l’Olimpia 2002 nel big match di giornata che mette di fronte prima e terza in classifica. Uboldese, Morazzone, Gavirate e Vergiatese viaggiano a braccetto a ridosso della zona playoff e sfidano rispettivamente Belfortese in casa, Besnatese in casa, Cob 91 fuori e Bresso fuori. Sfida complicata per il Brebbia, penultimo, che sfida a Rho la Rhodense seconda della fila.

La classifica – Castanese 36, Rhodense 32, Olimpia Calcio 29, Uboldese 27, Morazzone 27, Gavirate 27, Vergiatese 27, Lentatese 24, Base 96 Seveso 23, Bresso 23, Besnatese 22, Belfortese 20, Universal Solaro 19, Cob 91 17, F. M. Portichetto 15, Brebbia Calcio 14, Guanzatese 13

PRIMA CATEGORIA – Quindicesima giornata di campionato. Il Fagnano capolista riceve il San Marco, la sorpresa Tradate seconda in classifica se la vedrà in casa contro la Valceresio A. Audax, il Gorla terzo va a Cairate, l’Arsaghese va in trasferta a sfidare l’Union Tre Valli, gli Amici dello Sport ricevono l’Antoniana, l’Ispra Calcio sfida tra le mura amiche il Luino Maccagno fanalino di coda. Riposano Vanzaghellese e Folgore Legnano.

La classifica – Fagnano 36, Tradate 27, Gorla Maggiore 24, Arsaghese 24, Amici dello Sport 21, Vanzaghellese 1970 18, Valceresio A. Audax 17, Union Tre Valli 17, Ispra Calcio 17, Antoniana 16, San Marco 16, Folgore Legnano 15, Cairate 7, Luino Maccagno 2

SECONDA CATEGORIA GIRONE Z – Diciassettesimo turno di campionato. Le due capolista San Michele e Insubria sfidano rispettivamente Aurora Induno in casa e Lavena Tresiana in trasferta. La Cuassese che insegue a due lunghezze va in casa della Calcinatese, il Cantellorasa Calcio va a Ternate, il Caravate riceve la pericolante Malnatese. Sfida salvezza tra San Luigi Albizzate, in netta risalita, e Ceresium Bisustum, il fanalino di coda Viggiù Calcio 1920 riceve il Sumirago Boys Soccer, a Laveno Mombello arriva il Buguggiate in un match fondamentale per togliersi dalle secche del fondo classifica.

La classifica – San Michele Calcio 36, Insubria 36, Cuassese 34, Cantellorasa Calcio 30, Caravate 25, Calcinatese 22, Aurora Induno (-5) 21, Ternatese Calcio 21, Ceresium Bisustum 20, Sumirago Boys Soccer 20, Buguggiate 17, Laveno Mombello 15, San Luigi Albizzate 15, Malnatese Calcio 13, Lavena Tresiana 11, Viggiù Calcio 1920 8

SECONDA CATEGORIA GIRONE G – Amor Sportiva nona in classica in trasferta contro la Bregnanese e Gerenzanese terza fuori casa con il Novedrate quarto in programma per la 16esima giornata.

SECONDA CATEGORIA GIRONE M – Diciassettesimo turno di campionato. Il Lonate Ceppino secondo in classifica va in trasferta in casa della Virtus Cantalupo dodicesima. Il Gorla Minore terzo riceve il Canazza, Lonate Pozzolo impegnato con la Borsanese tra le mura amiche, Gallaratese in casa col Kolbe, Città di Samarate in trasferta a Crenna contro la Crennese, Beata Giuliana in trasferta ad Arnate in una sfida di metà classifica, Robur ultimissima che riceve la Rescaldinese.

La classifica – Aurora Cerro M. Cantalupo 36, Lonate Ceppino 34, Gorla Minore 31, Calcio Lonate Pozzolo 28, Gallaratese 27, Città Di Samarate 26, Crennese 25, San Massimiliano Kolbe 23, Beata Giuliana 23, Arnate 22, Rescaldinese Calcio 21, Virtus Cantalupo 20, Canazza Sant’Erasmo 15, Borsanese 14, Rescalda 12, Robur 2

TERZA CATEGORIA VARESE – Il Bosto capolista riceve in casa la Pro Cittiglio lanciata alla caccia dei playoff, mentre la Sommese seconda dovrebbe avere vita facile in casa del Mascia United, ultimo a 0 punti. In zona playoff il Coarezza va a Cuvio, penultima in classifica, mentre il France Sport va ad Angera, il Rancio va a Caronno nella tana degli Eagles, e la Casmo fa visita alla Jeraghese. L’Olona riceve la Casport e il Don Bosco Bodio ospita la Fulcro Travedona Monate. Riposa il Varano.

La classifica – Calcio Bosto 46, Sommese 1920 41, Coarezza 36, France Sport 31, Rancio Calcio 31, Casmo 31, Pro Cittiglio 28, Eagles Caronno Varesino 26, Olona 26, Jeraghese 24, Varano Calcio 24, Angerese 20, Fulcro Travedona Monate 18, Don Bosco 16, Casport 11, Oratorio Di Cuvio 6, Mascia United 0

TERZA CATEGORIA LEGNANO GIRONE A – L’Union Oratori Castellanza quint’ultima va a San Giorgio sul Legnano in trasferta.

TERZA CATEGORIA LEGNANO GIRONE B – Diciassettesima giornata in calendario. La Nuova Fiamme Oro Ferno riceve il San Lorenzo, il Cistellum terzo sfida in casa la Rovellese seconda, l’Atletico Castelseprio va a Buscate, il Mocchetti riceve l’Ardor, il Marnate Nizzolina va in casa della Speranza Primule, l’Azzurra riceve l’Oratorio Lainate Ragazzi, la Vergherese riceve il Gruppo Sportiva Robur penultima in classifica, il Giosport va a far visita al Terrazzano.

La classifica – Nuova Fiamme Oro Ferno 48, Rovellese 41, Cistellum 2016 33, San Lorenzo 29, Buscate 27, Atletico Castelseprio 25, Mocchetti 25, Speranza Primule 25, Marnate Nizzolina 23, Azzurra 18, Ardor 17, Oratorio Lainate Ragazzi 16, Terrazzano 12, Vergherese 11, Gruppo Sportiva Robur 8, Giosport 5