Danneggia un muretto e poi parcheggia l\'auto incidentata

Una Ford Ka con il parabrezza scheggiato, la parte anteriore ammaccata e gli airbag aperti lasciata parcheggiata accanto alla ciclabile in via Valtellina ha suscitato molta curiosità martedì mattina tra i residenti del rione.

A chiarire cosa fosse successo e a rassicurare tutti sulle condizioni di salute del conducente, la polizia locale che è intervenuta intorno alle 8 nella vicina via Bergamo.

A richiedere la presenza dei vigili un residente che si è trovato la recinzione esterna, un muretto, danneggiato. Con un sopralluogo i vigili hanno trovato l’auto posteggiata nelle vicinanze ed hanno ricostruito l’accaduto.

Il conducente è finito fuoristrada urtando il muretto e per non lasciare la vettura a lato della carreggiata l’ha spostata nella vicina via Valtellina.

Dal numero di targa i vigili sono risaliti al proprietario. E’ un saronnese, fortunatamente illeso, che ha spiegato di aver già denunciato il sinistro all’assicurazione e che si è subito presentato in comando per chiarire l’accaduto.