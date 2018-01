Dario Violi in tour in provincia di Varese

Giovedì 11 gennaio dalle ore 10, la maratona elettorale del candidato Presidente del M5S per la Regione Lombardia farà tappa a Varese.

In mattinata è previsto un incontro a Varese di Dario Violi con attivisti e associazioni locali per affrontare le problematiche del Lago di Varese e una visita alla Società Canottieri.

Alle 13.30 a Gavirate in Via del Chiostro 14 si terrà un incontro con i comitati e i lavoratori dell’ospedale di Varese e alle 14:30 Gavirate è previsto un incontro con i giornalisti.

Alle 15:45 il candidato Presidente visiterà un’azienda costruttrice di case ecologiche con materiali naturali che offre sistemi innovativi per il risparmio energetico in via Bianchi 68 a Tradate.