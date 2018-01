Davanti al Comune per ricordare Giulio Regeni

Il 25 gennaio 2018 saranno trascorsi due anni esatti dalla scomparsa di Giulio Regeni al Cairo.

Amnesty International si mobilita per ricordare il ricercatore: «Non possiamo rimanere in silenzio – si legge sul sito di Amnesty International -. Ancora una volta vi chiediamo di unirvi a noi per chiedere tutti insieme la verità sul suo brutale omicidio. In questi due anni le scuole italiane con il loro calore e la loro solidarietà hanno stretto la famiglia di Giulio in un abbraccio fortissimo e ci auguriamo che continuiate a farlo anche in questa occasione. Durante la settimana del 25 gennaio, realizzate una foto action coinvolgendo i vostri colleghi, gli studenti e il personale della scuola. Giulio era uno studioso coraggioso e indipendente, che ha sacrificato la sua vita in nome della libertà di ricerca e di informazione. Ricordarlo nelle nostre scuole sarà una preziosa occasione per tenere vivo il suo impegno civile e morale».

A Varese a farsi promotore dell’iniziativa a Varese è Alessandro Goitan, che su Facebook ha lanciato l’appello per l’adunata in memoria di Giulio Regeni, invitando a partecipare amministrazione comunale, consiglieri e gente comune.

«Il 25 gennaio 2016 scompariva Giulio Regeni. In molte piazze italiane sono indette iniziative per non dimenticarlo. A Varese, attualmente, non mi risulta ancora nulla. Allora vorrei rendermi promotore di un’iniziativa spontanea e silenziosa. Alle 20 del 25 gennaio troviamoci davanti al Comune, ingresso Giardini Estensi, per ricordare Giulio. Senza discorsi, senza bandiere, solo con un cartello giallo (ma è più importante la vostra presenza)».

PER SAPERNE DI PIÙ