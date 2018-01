Il Death Metal apre l’anno musicale di Comunità Giovanile

Comunità Giovanile riparte con la musica nel 2018 e annuncia l’arrivo dei Mortuary Drape sul palco di vicolo Carpi il 6 gennaio.

La band è nata nel 1986 e risulta uno tra i gruppi Death Metal più longevi d’Italia. Con più di 30 anni di attività alle spalle, si può tranquillamente affermare che rappresentino in pieno la storia del metal italiano e internazionale.

Prima di loro altre due grandi band: gli Entirety nati nel 1994 e proprio in CG hanno cominciato a muovere i primi passi, progetto poi messo in pausa per diversi anni per riemergere con il loro ultimo disco Eternal Fire, ed infine ad aprire la serata i Khephra, storica band della scena nostrana.

Gli elementi per una serata all’insegna dei 220 BPM, tra birra a fiumi e ottimo cibo, ci sono veramente tutti.

COME SEMPRE IN CG:

INGRESSO GRATUITO CON TESSERA ACSI

COSTO TESSERA 10 EURO [CON CONSUMAZIONE] VALIDA ANCHE PER TUTTO IL 2018

Cg comunità Giovanile, vicolo Carpi 5 Busto Arsizio (Va)