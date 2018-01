Defibrillatori in città, riprendono i corsi per imparare a usarli

La Croce Rossa Italiana di Cislago, in collaborazione con Cislagocuore Onlus, organizza nei giorni 21 febbraio, 22 febbraio, 27 febbraio e 2 marzo alle ore 20.30 nel salone della sede CRI, il retraining dei cittadini formati durante il progetto Cislagocardioprotetto.

«Nato nel 2015 – spiegano dall’associazione Cislagocuore -, con 17 DAE fissi e mobili installati per il paese, e circa 300 formati è il paese capofila di progetti estesi ormai in tutta Italia. Passati due anni dai primi gruppi formati fra i cittadini è importante ripetere un ripasso pratico sulle manovre di rianimazione cardiopolmonare e sull’utilizzo dell’apparecchio salvavita».

Le lezioni saranno a numero chiuso per permettere il corretto rapporto istruttore-allievo, per chi fosse interessato a iscriversi inviare una mail a : blsdcislago@gmail.com indicando la data scelta.Per informazioni chiamare 3474609645. I corsi di retraining sono solamente per chi già formato e in possesso dell’attestato BLSD laico.