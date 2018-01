Delle Arti, al via il cineforum 2018

Giovedì prossimo 18 gennaio inizia, con la proiezione di “Ella & John” di Paolo Virzì la prima edizione di Cineforum 2018. La tradizione alle Arti continua, e sempre con diverse pellicole firmate dai massimi registi attuali. E’ presente l’ultima fatica di Steven Spielberg, “The Post”, che vede interpreti Meryl Streep e Tom Hanks, proprio domenica scorsa sul primo canale televisivo a colloquio con Fabio Fazio.

Il 1 marzo ci sarà Walter Veltroni stesso per presentare il suo film documentario “I bambini sanno”. L’evento è all’interno anche di Filosofarti. Il ciclo si concluderà con “Tutti i soldi del mondo” del grande Ridley Scott. Ancora una volta un’occasione preziosa per i cinefili che, nel corso di dieci serate, potranno godere di quanto di meglio la cinematografia attuale offre.

L’introduzione e il commento di ogni film è affidato al critico cinematografico Angelo Croci: una garanzia per cogliere non solo i segreti del buon film ma anche la relazione che ogni pellicola offre con il mondo letterario, pittorico e culturale in genere. Presso la cassa del Cinema sono in vendita le tessere, senza dimenticare però che l’accesso ad ogni serata è aperto a tutti.

Ecco ora l’intero programma:

Giovedì 18/01 ELLA & JOHN di Paolo Virzì. Ore 21.00 con Helen Mirren, Donald Sutherland, Christian McKay.

Giovedì 25/01 GLI INVISIBILI di Claus Räfle. Ore 21-00 con Richard Gere, Jena Malone, Danielle Brooks.

Giovedì 01/02 THE POST di Steven Spielberg. Ore 21.00 con Meryl Streep, Tom Hanks, Sarah Paulson.

Giovedì 08/02 L’ATALANTE di Jean Vigo. (restaurato dalla Cineteca di Bologna). Ore 21.00 con Michel Simon, Dita Parlo, Jean Dasté.

Giovedì 15/02 HAPPY END di Michael Haneke. Ore 21.00 con Isabelle Huppert, Mathieu Kassovitz, Jean-Louis Trintignant.

Giovedì 22/02 CORPO E ANIMA di Ildikò Enyedi. Festival di Berlino 2017 con Géza Morcsányi, Alexandra Borbély, Zoltán Schneider.

Giovedì 01/03 I BAMBINI SANNO di Walter Veltroni. Ore 21.00 (all’interno di FILOSOFARTI)

Giovedì 08/03 L’INSULTO di Ziad Doueiri. Venezia 2017. Ore 21.00 con Adel Karam, Rita Hayek, Kamel El Basha.

Giovedì 15/03 QUELLO CHE SO DI LEI. di Martin Provost. Ore 21.00 con Catherine Frot, Catherine Deneuve, Olivier Gourmet.

Giovedì 22/03 TUTTI I SOLDI DEL MONDO di Ridley Scott. Ore 21.00 con Michelle Williams, Christopher Plummer, Mark Wahlberg.