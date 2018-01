Democrazia e scienza, una serata con l’Osservatorio Cavallotti

I “quanti” e Socrate. La fisica e la Politica di Platone. Mai come in questo periodo storico il sapere umano è alla portata di tutti. Mai come oggi quel sapere viene stravolto, deformato e snobbato.

Per fare chiarezza sul rapporto fra scienza e democrazia l’Osservatorio Felice Cavallotti – un think-tank fuori dai partiti e nato a Luino l’anno scorso – organizza una serata stimolante, investendo su due intellettuali noti al pubblico dei Varesini: Valerio Crugnola e Mario Agostinelli.

Nei suoi incontri preliminari l’Osservatorio ha ritenuto prioritario, in questa prima fase, doversi concentrare sul rapporto tra “scienza e democrazia”, spiegano gli organizzatori.

E per questo il pubblico si farà coinvolgere dalle riflessioni incrociate dei due relatori che discuteranno del significato politico e sugli strumenti della democrazia, partendo da due “differenti” ambienti solo apparentemente distanti: il pensiero filosofico: Socrate, Platone e Aristotele; la fisica teorica: disciplina in grado di aprire nuovi mondi interpretativi adatti ad “interrogare” qualità sensibili capaci di dialogare, “rappresentandole”, probabili trasformazioni sociali.

Appuntamenti dell’Osservatorio Felice Cavallotti

Valerio Crugnola “Sapere e politica nel mondo classico: Socrate, Platone e Aristotele”

Mario Agostinelli “Il mondo ai tempi dei quanti”

Alla Biblioteca civica di Luino

26 gennaio 2018 alle ore 20.45.