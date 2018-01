Deraglia un treno tra Pioltello e Segrate, tre morti e dieci feriti gravi

Un treno è deragliato attorno alle 7 di questa mattina tra Segrate e Pioltello. Sul posto diversi mezzi di soccorso, 8 ambulanze, un’automedica e l’elisoccorso. Il treno coinvolto è il Regionale 10452 partito alle 6.17 da Cremona e diretto a Milano Porta Garibaldi, carico di pendolari.

Il convoglio, composto da cinque vagoni e locomotiva in spinta, è deragliato all’altezza di Pioltello. Tre carrozze si sono ribaltate e due in particolare sono state gravemente lesionate.

Ci sono tre morti, una decina di feriti gravi e un centinaio di persone ferite. Sul posto sono al lavoro decine di soccorritori. Sul posto gli elicotteri del 118, numerose ambulanze e automediche. Allertati tra gli altri i Vigili del Fuoco di Segrate, Pioltello e Milano con 70 unità impegnate, Rfi e i carabinieri.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i poliziotti del Nucleo Operativo Incidenti Ferroviari composto da personale della Polizia ferroviaria con specifica esperienza nella rilevazione di incidenti ferroviari.

Poco dopo le 11.30 i Vigili del Fuoco hanno comunicato la conclusione delle operazioni di soccorso.

La Prefettura ha avviato il Centro coordinamento soccorsi e sono attivate delle linee telefoniche dedicate per chi necessita di mettersi in contatto con i soccorritori e chiedere informazioni parenti e conoscenti che viaggiavano sul treno: i numeri sono 02 – 77 58 41 84 oppure 02 77 58 48 92 (da usare ovviamente solo in caso di effettiva necessità).

Anche l’Ospedale San Raffaele di Milano ha attivato il piano di maxi-emergenza e ha attivato un numero dedicato. I familiari possono chiamare il numero 02 264 39 000 per ricevere informazioni sulle persone ricoverate al San Raffaele.

Il bollettino medico del sistema Areu 118 alle 10.00 di mattina riportava 30 persone trasferite in ospedale, in codice rosso (una dozzina, gravi) o giallo (ferite ma non in pericolo di vita). La più giovane ha 15 anni.

I feriti meno gravi e le molte persone sotto shock sono ospitate in una palestra del Comune di Pioltello, dove stanno ricevendo medicazioni e sostegno psicologico.

L’incidente è avvenuto tra Pioltello e Segrate, sulla linea Milano-Treviglio-Venezia. La linea in questo tratto ha quattro binari: due veloci e due per servizio locale. Il treno coinvolto è uno dei quattro del mattino che da Cremona raggiunge Milano passando da Treviglio e Crema (gli altri treni diretti da Cremona passano da Codogno-Lodi).

La Procura di Milano procede per l’ipotesi di reato di disastro ferroviario colposo, ovviamente a carico di ignoti.

Secondo una prima ricostruzione, che dovrà essere confermata dagli accertamenti tecnici, l’incidente è stato provocato da un “cedimento strutturale” avvenuto tra due vagoni, ma la causa sembra essere un problema allo scambio su cui il treno stava transitando proprio in quel momento. Le ultime notizie riferiscono di “20 centimetri” di binari compromessi.

«Io dovevo essere su quello successivo» racconta Agostino Alloni, consigliere regionale Pd di Crema, che viaggia da pendolare e si occupa da tempo dei problemi della linea. «Se fosse stato quello successivo – che parte alle 5.45 da Cremona e passa alle 7.20 da Crema – sarebbe stato un disastro ancora peggiore, perché carica oltre mille persone».

Immediate le ripercussioni sul traffico ferroviario in tutta la Regione: la linea Venezia-Brescia-Milano è completamente sospesa. Anche i treni del Passante che sono diretti a Treviglio sono limitati: S5 provenienti da Varese e S6 da Novara vengono deviate a Porta Garibaldi. Ci sono comunque ritardi diffusi. L’ATM di Milano consente a chi ha biglietti e abbonamenti Trenord di accedere alla metropolitana: venendo da Varese si può cambiare a Rho Fiera con la metro 1.

Il luogo dell’incidente: