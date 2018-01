Deraglia un treno tra Pioltello e Segrate, tre morti e almeno dieci feriti gravi

Un treno è deragliato attorno alle 7 di questa mattina tra Segrate e Pioltello. Sul posto diversi mezzi di soccorso, 8 ambulanze, un’automedica e l’elisoccorso. Il treno coinvolto è il Regionale 10452 partito alle 6.17 da Cremona e diretto a Milano Porta Garibaldi, carico di pendolari.

Galleria fotografica Deragliamento pioltello segrate 4 di 6

Il convoglio, composto da cinque vagoni e locomotiva in spinta, è deragliato all’altezza di Pioltello. Tre carrozze si sono ribaltate e due in particolare sono state gravemente lesionate.

Ci sono tre morti, una decina di feriti gravi e un centinaio di persone ferite. Sul posto sono al lavoro decine di soccorritori. Sul posto gli elicotteri del 118, numerose ambulanze e automediche. Allertati tra gli altri i Vigili del Fuoco di Segrate, Pioltello e Milano, Rfi e i carabinieri.

La Procura di Milano procede per l’ipotesi di reato di disastro ferroviario colposo, ovviamente a carico di ignoti.

Il bollettino medico del sistema Areu 118 alle 10.00 di mattina riportava 30 persone trasferite in ospedale, in codice rosso (una dozzina, gravi) o giallo (ferite ma non in pericolo di vita). La più giovane ha 15 anni.

L’incidente è avvenuto tra Pioltello e Segrate, sulla linea Milano-Treviglio-Venezia. La linea in questo tratto ha quattro binari: due veloci e due per servizio locale. Il treno coinvolto è uno dei quattro del mattino che da Cremona raggiunge Milano passando da Treviglio e Crema (gli altri treni diretti da Cremona passano da Codogno-Lodi).

«Io dovevo essere su quello successivo» racconta Agostino Alloni, consigliere regionale Pd di Crema, che viaggia da pendolare e si occupa da tempo dei problemi della linea. «Se fosse stato quello successivo – che parte alle 5.45 da Cremona e passa alle 7.20 da Crema – sarebbe stato un disastro ancora peggiore, perché carica oltre mille persone».

Immediate le ripercussioni sul traffico ferroviario in tutta la Regione: la linea Venezia-Brescia-Milano è completamente sospesa. Anche i treni del Passante che sono diretti a Treviglio sono limitati: S5 provenienti da Varese e S6 da Novara vengono deviate a Porta Garibaldi. Ci sono comunque ritardi diffusi. L’ATM di Milano consente a chi ha biglietti e abbonamenti Trenord di accedere alla metropolitana: venendo da Varese si può cambiare a Rho Fiera con la metro 1.

Il luogo dell’incidente: