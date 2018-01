Deragliamento di Pioltello: anche il Papa esprime il suo cordoglio

Anche Papa Francesco ha espresso cordoglio per i morti dell’incidente di Pioltello: l’ha fatto con un telegramma – firmato dal segretario di Stato Pietro Parolin, indirizzato a Monsignor Mario Delpini, presidente della Conferenza Episcopale Lombarda e Arcivescovo di Milano.

Profondamente rattristato per il grave incidente ferroviario avvenuto in Pioltello, il Santo padre Francesco esprime la sua sentita partecipazione al dolore di quanti sono stati colpiti dal drammatico evento e, mentre assicura fervide preghiere di suffragio per coloro che sono tragicamente scomparsi, formula vivi auspici di pronta guarigione per i passeggeri rimasti feriti, ed invia di cuore la benedizione apostolica.

Monsignor Delpini, ha risposto alle parole del Papa così:

I fedeli e i pastori delle Diocesi di Lombardia ringraziano papa Francesco per la paterna vicinanza in questo momento di prova che tante famiglie e comunità delle nostre terre stanno vivendo in queste ore.

Ci uniamo alla Sua preghiera per partecipare al dolore di chi sta soffrendo per la morte di una persona cara e per le ferite e i traumi provocati dal terribile incidente ferroviario di questa mattina che ha coinvolto centinaia di persone che si stavano recando al luogo del lavoro e dello studio.

Uniti nell’invocazione al Dio della vita rinnoviamo l’impegno alla fraterna solidarietà e domandiamo agli uomini che ne hanno ha responsabilità giustizia sull’accaduto e condizioni di sicurezza per il futuro.