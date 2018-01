Derubato dello smartphone in via Borghi

Derubato del suo smartphone in zona stazione, ha potuto riavere il telefono grazie alla prontezza di un agente libero dal servizio, intervenuto per primo sul posto.

Il poliziotto, in forza al Commissariato cittadino, ha notato in via Borghi tre uomini in fuga inseguiti da un quarto che urlava di esser stato derubato del suo smartphone.

L’agente si è messo subito sulle tracce dei fuggitivi, intanto ha fatto intervenire le Volanti. Alla fine i tre fuggitivi sono stati individuati in via Porta, in un parcheggio retrostante un parcheggio, nascosti dietro a una siepe, che alla vista degli agenti hanno tentato di fuggire ma sono stati fermati all’incrocio tra via Trieste e via Ferni (sempre in zona stazione).

I tre sono cittadini marocchini residenti ad Arona, di età tra 25 e 30 anni. Sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Busto, per furto aggravato in cocnrosoLo martphone è stato recuperato e restituito al proprietario, un cittadino svizzero che si trovava a Gallarate per lavoro.

L’episodio mantiene alta l’attenzione sulla situazione della zona stazione: nei giorni scorsi si era discusso per una rissa con feriti e poi per una aggressione ai danni di due lavoratori. E questo nonostante sia invece migliorata – almeno come percezione – la situazione dal lato di via Beccaria-via 25 aprile, dopo la vasta operazione che ha portato in carcere un gruppo di spacciatori prevalentemente di origine nigeriana.