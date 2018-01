Il dietrofront di Maroni preoccupa Cattaneo: “Serve maggiore impegno per vincere”

«La decisione di Maroni mi ha sorpreso. Ne rispetto la scelta personale e gli auguro ogni successo, ma certo questa notizia non rafforza la proposta del centrodestra in Lombardia. Sono comunque convinto che la coalizione saprà trovare una soluzione: i nomi di cui si sta ragionando in queste ore, Attilio Fontana e Mariastella Gelmini, sono adeguati perché figure di grande rilievo, esperienza amministrativa e di governo per un ruolo importantissimo come la presidenza della Regione Lombardia». Lo afferma Raffaele Cattaneo, Presidente del Consiglio regionale lombardo ed esponente di Noi con L’Italia.

«A maggior ragione ora dovremo qualificare ancor di più su contenuti e programmi la proposta con cui si presenterà la nostra coalizione agli elettori. L’esperienza di governo di questi anni in Lombardia è troppo importante perché possa essere messa in discussione». Cattaneo è anche intervenuto per sottolineare il ruolo decisivo che giocherà la componete moderata nel centrodestra anche per la vittoria in Lombardia: «La scelta di Noi con l’Italia di rafforzare la coalizione appoggiando, sia a livello nazionale che a livello regionale, il centrodestra è ancora più importante e deve essere apprezzata perché senza di noi, ancor di più oggi, la vittoria in Lombardia sarebbe certamente più a rischio» ha concluso Cattaneo.