Dilettanti, domenica di recuperi

La prima domenica di gennaio e del 2018 ha visto scendere in campo il Girone Z di Seconda Categoria e la Terza per giocare le sfide rinviate a dicembre causa neve.

SECONDA CATEGORIA – GIRONE Z

Non sbaglia il San Michele, che va a vincere 2-1 a Porto Ceresio contro il Ceresium Bisustum, raggiungendo al primo posto l’Insubria. Frena invece il CantelloRasa, che pareggia 1-1 in casa contro la Calcinatese e perde un po’ di terreno dalla vetta. Tre punti per il Caravate grazie al 2-0 di Albizzate contro il San Luigi, mentre vincono 4-1 la Ternatese a Malnate e l’Aurora Induno contro il Viggiù.

CLASSIFICA: San Michele, Insubria 33; Cuassese 31; CantelloRasa 30; Caravate 25; Calcinatese 21; Aurora Induno, Ternatese 20; Ceresium 19; Sumirago 17; Laveno Mombello 15; Buguggiate 14; Malnatese 13; Sa Luigi Albizzate 12; Lavena Tresiana 11; Viggiù 8.

TERZA CATEGORIA

Il Coarezza si conferma terza forza del campionato battendo 2-1 l’Olona, tenendo a distanza il Rancio, vittorioso 4-0 sul campo della Casport. Pareggiano 2-2 Varano e Pro Cittiglio, l’Eagles espugna 2-1 Travedona, mentre la Jeraghese ne rifila nove (9-0 il finale) al Cuvio.