Disabile intrappolato in stazione: “Nessuno mi ha chiesto scusa”

(qui sopra: Antonio Canonica, foto gentilmente concessa da Ticino Online)

Antonio Canonica è uno tosto: non si arrende facilmente, ne’ alla sua disabilità ne’ agli ostacoli che si frappongono tra lui e il suo diritto a viaggiare.

Lunedì scorso non è riuscito a raggiungere Varese utilizzando la nuova Arcisate Stabio e, dopo una serata e una notte da dimenticare, giustamente non è stato zitto e ha raccontato quello che gli è successo al quotidiano Ticino online.

Ora Antonio ha deciso di riprovarci: domenica mattina sarà di nuovo su quel treno e cercherà di raggiungere Varese, ma prima farà tappa alla stazione di Induno Olona.

«Tornerò a Varese – ci dice – perché ho diversi amici in città, e voglio arrivarci con il treno, sperando che questa volta arrivi al binario giusto, l’unico della stazione dove posso scendere con la mia carrozzina elettrica».

Prima però si fermerà nella stazione dove ha trascorso la notte di quel disgraziato lunedì: «Per fortuna è stato almeno possibile passare lì la notte, dove sono stato al caldo in sala d’aspetto e ho potuto usare il bagno per disabili, altrimenti non so cosa avrei fatto».

La sua intenzione è quella di fare un sopralluogo, in compagnia di un cronista del quotidiano svizzero Blick: «Voglio vedere se hanno sistemato l’ascensore, ma anche tutte le altre cose che non vanno, a partire da quella rampa di emergenza chiusa con una chiave che non si sa dov’è».

Antonio è un po’ amareggiato: «La Polizia quella sera ha telefonato alle Ferrovie, ma non è intervenuta nessuna assistenza. Mi hanno aiutato solo Vigili del fuoco e Polizia, e poi l’assessore Cecilia Zaini e un mio amico che alle 5 del mattino da Varese è venuto a vedere come stavo».

Amareggiato sì, ma non scoraggiato: «Nessuno delle Ferrovie mi ha telefonato per chiedermi scusa per quello che è successo. Sarebbe stato giusto, ma la cosa più giusta è risolvere i problemi perché non succeda più quello che è capitato a me».

Antonio, come dicevamo, è uno tosto: «Io sono sempre in giro – conclude -Ho l’abbonamento annuale per tutto il Canton Ticino e sulle ferrovie della Svizzera non ho mai avuto problemi. In Italia invece è già la terza volta che mi succede un guaio, anche a Monza ho avuto problemi. Non è giusto che chi deve usare la carrozzina per muoversi non possa viaggiare come tutti».