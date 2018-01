Disservizi postali, Provincia e Comuni dai carabinieri 

Nonostante il lavoro fatto negli scorsi mesi da Provincia e Regione non sono purtroppo cessate le segnalazioni di pesanti disservizi nella consegna della corrispondenza.

Tra i Comuni più colpiti si registrano Grantola, Maccagno con Pino e Veddasca, Porto Valtravaglia e Germignaga.

Per questo stamattina il Consigliere provinciale delegato Paolo Bertocchi e i sindaci dei Comuni di Grantola, Maccagno con Pino e Veddasca, Porto Valtravaglia e Germignaga hanno avuto un incontro con i vertici della compagnia dei carabinieri di Luino.

«E’ stato un momento utile – commentano gli amministratori al termine dell’incontro che si è tenuto presso la centrale operativa di Luino – ci siamo confrontati sui passi da fare per trovare concretamente una soluzione ad una situazione che si trascina da troppo tempo. Questi ritardi gravano ogni giorno di più sulle nostre comunità e le garanzie forniteci da Poste Italiane negli incontri e nei colloqui degli scorsi mesi non sembrano aver sortito effetto. Nei prossimi giorni raccoglieremo dai nostri concittadini tutte le puntuali segnalazioni dei ritardi, in modo da quantificare patrimonialmente e moralmente i danni subiti da ritardi o da inefficienze imputabili a Poste Italiane e a tutte le altre società che forniscono servizi di corrispondenza».

(fonte: Ufficio stampa Provincia di Varese)