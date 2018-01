Disturbi visivi, screening ai bimbi delle materne comunali

A decidere saranno mamma e papà, che presto verranno raggiunti da una comunicazione del Comune per decidere se vogliono far visitare gratuitamente gli occhi dei propri piccoli in età prescolare.

L’obiettivo è quello di combattere l’ambliopia, meglio nota come “occhio pigro”.

Con questo termine si intende la riduzione visiva di un occhio – più raramente entrambi – dovuta da uno sviluppo anomalo delle connessioni tra occhio e cervello dovuta ad una non adeguata stimolazione.

In sostanza accade che un occhio, pure essendo apparentemente normale, non viene usato perché il cervello preferisce collegarsi con l’altro. E così può accadere che un bambino che non mostra difficoltà a vedere alla lavagna o a fare i compiti, sia in realtà quasi cieco da una parte.

Così nei giorni scorsi è stato presentato il “Progetto Elisa” a cui il Comune di Gavirate aderisce, che consisterà appunto in una visita oculistica destinata ai bimbi delle scuole materne di Gavirate, Voltorre e Oltrona al lago che verrà effettuata nei primi 15 giorni di febbraio. Lo screening precoce ritarderà circa una settantina di bambini.