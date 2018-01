Domenica a Busto arriva Laura Boldrini

Laura Boldrini domenica pomeriggio sarà a Busto Arsizio. La presidente della Camera parteciperà ad un sit-in organizzato da Liberi e Uguali a seguito del rogo di una giobia che aveva il suo volto.

L’appuntamento è per domenica 28 gennaio alle ore 14 a Busto Arsizio in Piazza San Giovanni. “Chiamiamo a raccolta i cittadini, le istituzioni e le organizzazioni democratiche e antifasciste -si legge in una nota di LeU- per dire no ai gesti di violenza come quello messo in atto dai giovani padani nella serata del 25 gennaio scorso in occasione della ricorrenza della Giöbia e per testimoniare che Busto Arsizio non è xenofoba e fascista”.

Il caso della giobia che raffigurava la terza carica dello stato era stata commentata dalla diretta interessata che sul tema ha dichiarato che «le parole d’odio non sono mai solo parole, ma si trasformano in gesti deprecabili e possono innescare una spirale ancora più pericolosa».