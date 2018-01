Domenica di esercitazioni in funivia

L’intervento tecnico è una specialità del Soccorso Alpino, e gli uomini di Varese sono chiamati a saper intervenire in caso di problemi: in provincia sono presenti due impianti a fune, Curiglia con Monteviasco e Laveno Mombello.

Proprio per questo nella giornata di ieri, domenica 14 gennaio una quindicina di operatori del CNSAS si sono dati appuntamento sul lago Maggiore per una grande esercitazione che ha messo in moto la macchina dei soccorsi con l’obiettivo di testare le tecniche per l’intervento su di un impianto bloccato.

È stata difatti simulata nel corso della giornata un’evacuazione dell’impianto del Sasso del Ferro, a Laveno Mombello.

In tutto sono stati impiegati una quindicina di specialisti che con corde, caschetti e tutto l’apparato tecnico del caso hanno “scalato” la struttura e raggiunto i punti di intervento.

Complice la bella giornata, l’esercitazione è riuscita, vedendo impegnati gli uomini del Soccorso alpino dalle 8.30 fino alle 14.