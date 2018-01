Una domenica tra humor e beat film al Maga

Saranno svelati domenica 21 gennaio alle 11.00 al Museo Maga i nomi dei vincitori dello Humor a Gallarate. La XXIII edizione dal tema On The Road, con il Grand Prix Marco Biassoni, il premio Cavandoli e l’eccezionale mostra personale dell’illustratrice Marilena Nardi è un progetto speciale all’interno del programma “Il Mio Kerouac”, dedicato alle riletture contemporanee dell’opera del grande autore americano. La mostra sarà aperta fino al 28 Febbraio 2018.

Nel pomeriggio alle 17.00 per il ciclo Beat Filming sarà proiettato nella sala degli Arazzi Ottavio Missoni il film (in lingua originale, sottotitolato in italiano) Chappaqua di Conrad Rooks (1966).

L’appuntamento, che rientra nel ciclo Beat Filming. Il cinema e la Beat Generation, è uno degli eventi collaterali che accompagnano la mostra Kerouac. Beat Painting, in corso fino al 22 aprile 2018.

La proiezione sarà introdotta da Roberto Della Torre, docente di Storia del cinema italiano all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e responsabile dell’Archivio storico del film della Fondazione Cineteca Italiana.

Chappaqua è un film sperimentale del 1966 scritto, diretto e interpretato da Conrad Rooks che si avvale dei cameo di esponenti della Beat Generation e altri personaggi quali lo scrittore William S. Burroughs, il guru Swami Satchidananda, i poeti Allen Ginsberg, Peter Orlovsky e i musicisti Moondog, Ravi Shankar e Ornette Coleman. In Chappaqua sono presenti tutti gli elementi e le tematiche che ne fanno uno dei più famosi esempi di film psichedelici.

Chappaqua è stato premiato alla 31ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia del 1966 con il Leone d’Argento – Gran Premio della giuria. Ingresso gratuito alla proiezione.

KEROUAC. BEAT PAINTING

Gallarate, Museo MA*GA

Fino al 22 aprile 2018

Orari: Lunedì chiuso. Martedì-venerdì, 9.30|12.30 – 14.30|18.30. Sabato e domenica, 11.00|19.00

E’ possibile visitare la mostra anche il lunedì e dal martedì al venerdì dalle 12.30 alle 14.30 solo su prenotazione: Tel. +39 0331 706091 –

progettispeciali@museomaga.it; +39 0331 706031 – mostre@museomaga.it

Ingressi € 7,00 intero; € 5,00 ridotto per studenti fino ai 26 anni, over 65, tesserati FAI – Fondo Ambiente Italiano e residenti in Gallarate; Gratuito per i minori di 14 anni, disabili che necessitano di accompagnatore , accompagnatore del disabile; dipendenti MiBACT; accompagnatori e guide turistiche Regione Lombardia, 1 insegnante ogni 10 studenti, membri ICOM, soci AMACI; giornalisti accreditati, giornalisti con tesserino in corso di validità.

Informazioni: Tel. +39 0331 706011. info@museomaga.it. www.museomaga.it