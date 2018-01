Domenica a teatro con “Frigo magico”

Ultimo appuntamento della XII edizione della rassegna “Impronte” che grazie al prezioso contributo di Fondazione Comunitaria del Varesotto mediante il bando Universi Culturali; Regione Lombardia, Provincia di Varese e il Comune di Varese che ringraziamo per aver creduto ancora nel nostro progetto, anche quest’anno ha portato in città il teatro per l’infanzia puntando ancora una volta sulla qualità degli spettacoli proposti e raccogliendo grande partecipazione da parte delle famiglie.

Per l’ultimo appuntamento, domenica 28 gennaio il teatro dell’Oratorio della Rasa alle ore 16,30 ospiterà la compagnia territoriale Progetto Zattera e un protagonista un po’ insolito: il frigorifero.



La dottoressa Monteleone, esperta in conservazione e nutrizione, insieme al suo collaboratore Abel, faranno riflettere piccoli e grandi sulla necessità di conoscere da vicino il buon funzionamento di un elettrodomestico che ha cambiato il modo di vivere le nostre giornate raccontando in modo didattico-scientifico la storia della conservazione degli alimenti dalla preistoria ai giorni nostri.

Frigo Magico, nato da un’idea dell’Associazione Progetto Zattera e realizzata in collaborazione con Tigros Spa, tra verdure generalmente poco amate dai bambini, Piramidi alimentari e un po’ di storia, racconta l’importanza di conservare gli alimenti in luoghi sicuri, mettendo al centro l’idea che lo spreco alimentare si può evitare facendo attenzione a piccole strategie. Grazie alla sua forza comunicativa, permette di arrivare velocemente al cuore dei piccoli spettatori, che una volta a casa, saranno ben contenti di verificare se nel proprio frigo ci sono alcuni dei crimini alimentari citati dalla dottoressa.

Al termine dello spettacolo ad ogni bambino verrà regalato un divertente opuscolo realizzato in collaborazione con la la dottoressa Lertola dell’Ass. Robin Foood e Tigros, dove tra giochi e articoli, potrà approfondire insieme i genitori gli argomenti trattati. L’Amministrazione comunale di Varese e l’Associazione Zattera hanno deciso, per quest’ultimo appuntamento che sarà ad ingresso gratuito, di organizzare durante il pomeriggio una raccolta fondi a favore della scuola argentina “Manitas Abiertas” in Patagonia che promuove il metodo Montessori.

Inizio spettacolo ore 16.30

ATTENZIONE: per problemi di capienza lo spettacolo è stato spostato al Teatro dell’Oratorio della Rasa – via S. Gottardo 37.

Ingresso gratuito – raccolta fondi a favore della scuola Montessori in Patagonia (Argentina). Prenotazioni e info: prenotazionezattera@libero.it – 349.3281029

E per rimanere sempre aggiornati www.progettozattera.com