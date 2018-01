Don Giovanni Fornasini e il martirio di Monte Sole

Il Teatro Nuovo di Madonna in Campagna invita sabato 20 gennaio 2018 allo spettacolo “Un cristiano: don Giovanni Fornasini a Monte Sole”, un’opera scritta e interpretata da Alessandro Berti.

Lo spettacolo racconta i fatti accaduti nel comune di Marzabotto tra l’estate del 1943 e l’autunno del 1944: don Giovanni Fornasini, giovane parroco di Sperticano di Monte Sole, per aiutare la sua gente durante l’occupazione nazi-fascista, sacrifica la sua stessa vita, nella strage più sanguinosa avvenuta in quel periodo in Italia. Il racconto è basato su fatti storici documentati: don Giovanni fu uno dei sacerdoti e dei religiosi uccisi nella strage nazifascista (nella foto: il cimitero di Casaglia, la frazione dove fu ucciso don Ubaldo Marchioni).

Per esigenze scenografiche, lo spettacolo sarà eccezionalmente rappresentato al Centro Parrocchiale Paolo VI di Madonna in Campagna, in via Pio La Torre 2.

Le prenotazioni potranno essere fatte come al solito – tramite una mail all’indirizzo teatronuovo@mariareginadellafamiglia.it oppure lasciando un messaggio in segreteria telefonica 0331245580.

Le prenotazioni saranno confermate.

I biglietti d’ingresso saranno consegnati al pubblico all’inizio dello spettacolo direttamente al Centro parrocchiale Paolo VI.