Doppio appuntamento per conoscere la scuola dell’infanzia di Morosolo, intitolata a san Girolamo Emiliani.

Mercoledì 17 gennaio alle 20.45 nella sede della scuola in via san Girolamo Emiliani a Morosolo, frazione di Casciago immersa nel verde, ci sarà l’occasione di scoprire la scuola, le maestre e le volontarie dell’associazione Amici dell’Asilo di Morosolo onlus.

Sabato 20 gennaio dalle 10 alle 12 insegnanti, genitori e alunni saranno presenti per la giornata di scuola aperta, con la possibilità di conoscere la struttura ed iscriversi per l’anno scolastico 2018/2019.

La scuola dell’infanzia San Girolami Emiliani si trova in una posizione “speciale”, in un angolo verde di Morosolo, circondato dalla natura e tranquillo. I bambini trascorrono le loro giornate in serenità, fuori dal traffico e dalla frenesia, con un grande giardino ombreggiato, l’orto e un campo da gioco all’aperto. Un luogo che in inverno è caldo e accogliente, e in primavera si riempie di profumi e colori della natura. Un luogo ideale per imparare e crescere.