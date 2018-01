Doppio appuntamento solidale al Museo Baroffio

Sabato 6 e domenica 7 gennaio 2018, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00, si terrà presso il Museo Baroffio e del Santuario Creatour, progetto curato da Officina Casona e promosso grazie al sostegno di Fondazione Comunitaria del Varesotto.

Si tratta di un workshop rispettivamente di legatoria (6 gennaio) e sartoria (7 gennaio), un’esperienza di manualità e creatività che si arricchisce anche di valore sociale e di opportunità di incontro culturale e integrazione. Gli artigiani che guidano e assistono il laboratorio sono infatti giovani richiedenti asilo/rifugiati che hanno preso parte ai corsi di formazione al lavoro, alla lingua ed alla socialità proposti ordinariamente da Officina Casona a Castellanza (VA) e sono stati formati all’insegnamento della tecnica acquisita.

I partecipanti al workshop di legatoria avranno modo di cimentarsi, seguiti da un artigiano specializzato, nella tecnica del cartonaggio, creando con le proprie mani un quaderno del tutto personalizzato.

Il workshop di sartoria si presenta invece come un mini corso di taglio, cucito e stampa serigrafata, che – adatto a tutti – porterà i partecipanti a creare una borsa, un’originale idea regalo per sé o eventualmente da donare per completare i “pensieri natalizi” dell’ultima ora.

Ogni workshop include una visita guidata introduttiva al Museo Baroffio e del Santuario.

Costo: 30 € a persona. Prenotazione obbligatoria. La partecipazione al workshop è consentita ai maggiori di 15 anni.

Per informazioni e prenotazioni contattare il 366 4774873 o scrivere a info@sacromontedivarese.it.