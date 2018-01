Droga a Malpensa: sequestrati 95 chili e arrestati 28 trafficanti

La Guardia di Finanza di Malpensa in collaborazione con i Funzionari dell’Agenzia delle Dogane ha concluso l’operazione “Piave”, portata a termine in mesi di indagini presso le Sale Arrivi dell’aeroporto varesino.

In tutto sono stati sequestrati quasi 95 chilogrammi di sostanze stupefacenti (39 kg di Khat, 51 kg di cocaina e 5 kg di eroina) ed arrestate 28 persone, di cui 16 “ovulatori” e 12 “corrieri”, oltre alla denuncia di 3 persone.

I sedici “ovulatori” arrestati hanno cercato di introdurre sul territorio nazionale 7.600 grammi circa di cocaina e quasi 5 kg di eroina, ingerendo complessivamente quasi 1000 ovuli di sostanza stupefacente (ovvero una media di 62 ovuli ed un “carico” di 800 gr. circa a testa).

Nell’ambito dell’operazione appena conclusa è stata anche portata a termine una cosiddetta “consegna controllata”, condotta da una squadra specializzata della Guardia di Finanza di Malpensa che ha consentito di arrestare in un hotel del milanese un cittadino italiano (il “reale destinatario” della droga), oltre al corriere intercettato in aeroporto.