Due arresti nel weekend dei carabinieri di Legnano

Nel fine settimana due distinte operazioni dei carabinieri della Compagnia di Legnano hanno portato all’arresto di due persone.

In particolare, i carabinieri della stazione di Nerviano, hanno arrestato in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un extracomunitario 25enne nelle adiacenze di una zona boschiva di Pogliano Milanese. Nella circostanza, i militari operanti hanno effettuato il controllo del soggetto nel mentre si accingeva ad uscire dal bosco, insieme ad alcuni giovani, trovandolo in possesso di alcune dosi di cocaina ed hashish nonché di una somma di denaro contante verosimilmente provento dell’attività illecita. L’arrestato è stato trattenuto in attesa del giudizio direttissimo fissato per lunedì mattina presso il Tribunale di Milano.

Nelle stesse ore, a Cerro Maggiore, i militari della locale stazione hanno arrestato un italiano 29enne per il reato di false attestazioni sulla propria identità. Lo stesso veniva controllato a bordo di una autovettura in sosta e risultato privo di documenti, forniva generalità personali che destavano sospetti nei militari operanti i quali, accompagnatolo presso gli uffici del comando stazione, ne accertavano la reale identità. Inspiegabili i motivi del comportamento. L’ arrestato è stato trattenuto in attesa del giudizio direttissimo fissato per lunedì in tribunale a Busto Arsizio.