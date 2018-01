Eccellenza, big match Busto 81 – Verbano

Grande sfida di vertice a Busto Arsizio per l’Eccellenza, con Busto 81 e Verbano di fronte. In Promozione

ECCELLENZA

Fari puntati sul match clou di giornata: Busto 81 – Verbano. Non può approfittare dello scontro diretto al vertice il Cavenago Fanfulla, che osserverà il turno di riposo. Chi ha la possibilità di accorciare è il Legnano, che al “Mari” ospiterà l’Alcione. L’Ardor Lazzate sarà impegnata a Cassano Magnago contro l’Union Villa, mentre il Sancolombano se la vedrà con il Gaggiano. Sfida interna per la Castellanzese contro il Lomellina, sfida varesotta tra Fbc Saronno e Sestese. Chiudono la giornata Accademia Pavese – Calvairate e Fenegrò – Vigevano.

CLASSIFICA: Verbano, Cavenago Fanfulla 36; Busto 81 34; Legnano 30; Ardor Lazzate, Sancolombano 27; Alcione, Fenegrò 26; Calvairate 24; Sestese 22; Vigevano 21; Lomellina 20; Castellanzese 19; Union Cassano, Accademia Pavese 17; Gaggiano 11; Fbc Saronno 9.

PROMOZIONE

La Castanese, dopo un avvio 2018 complicato, proverà a ritrovare la vittoria a Solaro contro l’Universal. La Rhodense per sperare di accorciare ulteriormente il gap dalla vetta dovrà espugnare il campo della Belfortese, mentre l’Olimpia non avrà vita facile contro l’Uboldese. Turno di riposo per il Gavirate, la Vergiatese sarà impegnata sul campo amico contro la Guanzatese fanalino di coda, il Morazzone invece andrà a Lentate. Vogliono sfruttare il fattore campo la Besnatese contro il Bresso e il Brebbia contro il Cob 91, la Base 96 sarà invece in scena a Portichetto.