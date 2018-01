Eccellenza e Promozione, si riparte

Dopo la sosta natalizia sono pronti a tornare in campo i campionati di Eccellenza e Promozione. Tutti in campo domenica 14 gennaio alle ore 14.30.

ECCELLENZA

Il Verbano ha chiuso al comando il girone di andata, ma alla prima del 2018 avrà un impegno complicato a Fenegrò. Spera in un passo falso dei rossoneri il Cavenago Fanfulla, che vincendo il recupero contro l’Union Cassano si è portata a -1 dalla vetta. La squadra di Lodi sarà impegnata sul campo dell’Accademia Pavese, mentre riposerà il Busto 81. Riparte dal “Mari” il Legnano, che ospiterà il Vigevano, mentre a Cassano Magnago l’Union Villa se la vedrà contro la Sestese. Turno interno per la Castellanzese, contro l’Ardor Lazzate, e l’Fbc Saronno, opposto al Calvairate. Chiudono la prima giornata di ritorno le sfide Lomellina – Gaggiano e Sancolombano – Alcione.

CLASSIFICA: Verbano 33; Cavenago Fanfulla 32; Busto 81 31; Legnano 28; Ardor Lazzate 27; Fenegrò 26; Sancolombano 24; Alcione 22; Calvairate 20; Sestese, Vigevano 19; Castellanzese 16; Accademia Pavese 15; Lomellina, Union Cassano 14; Gaggiano 11; Fbc Saronno 8.

PROMOZIONE

La Castanese, dominatrice del girone di andata, partirà da Varese e la sfida in casa della Belfortese. La Rhodense seconda sarà impegnata a Gavirate per un match d’alta classifica, turno interno invece per la Vergiatese, opposta al Morazzone. L’Olimpia sarà ospite della Guanzatese, l’Uboldese viaggerà a Brebbia, mentre la Besnatese avrà un turno casalingo contro la Base 96. Turno di riposo per il Cob 91, il Portichetto farà visita alla Lentatese, mentre a Solaro l’Universal se la vedrà contro il Bresso.