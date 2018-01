Educandato di Roggiano: si preparano gli apprendisti ciceroni

Per 36 alunni della Scuola secondaria di primo grado dell’Educandato di Roggiano lo scorso martedì è iniziato il progetto “Apprendisti Ciceroni”, promosso nelle scuole di tutta Italia dal FAI Fondo Ambiente Italiano e realizzato a Roggiano per il terzo anno.

Come altri progetti dell’Educandato svolti in collaborazione con gli Enti presenti sul territorio, “Apprendisti Ciceroni” ha molteplici finalità legate allo sviluppo delle competenze di cittadinanza: sensibilizzare i ragazzi alla tutela del patrimonio culturale, storico e artistico, stimolare l’acquisizione di abilità comunicative, integrare e rafforzare le conoscenze disciplinari con un’esperienza pratica di valore formativo.

A conclusione del percorso educativo, strutturato su diverse modalità di apprendimento (per esempio attività in piccoli gruppi e giochi di ruolo), nel weekend di sabato 24 e domenica 25 marzo, in occasione delle Giornate FAI di Primavera, gli Apprendisti Ciceroni guideranno il pubblico nella visita di Villa Della Porta Bozzolo a Casalzuigno.

La segreteria dell’Educandato è a disposizione delle famiglie che vogliono conoscere l’offerta formativa e ricevere informazioni per le iscrizioni al prossimo anno scolastico: tel. 0332.575101.